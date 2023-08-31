美国驻日本大使批评中国对福岛放水事件的反应

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美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔周四（8 月31日）猛烈抨击中国对福岛核电站处理核废水排海事件的反应，称这完全是政治和“经济胁迫”。

美国驻日大使 拉姆·伊曼纽尔RAHM EMANUEL 在福岛表示支持日本，并批评政治的相关“政治”操作，

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伊曼纽尔访问福岛以表示对当地渔业的支持，他赞扬日本决定将福岛第一核电站处理后的废水排入海洋的透明性和科学严谨性。

表示，如果日本就中国海鲜进口禁令向世贸组织提起诉讼，日本会支持。他说："首先，日本必须迈出第一步。他们必须判断这是他们想要迈出的一步。如果我不支持，美国不支持，更重要的是不支持日本正在做的事情，我就不会作为美国的代言人在这里发言。如果日本决定采取这种努力，美国将予以支持，不仅因为他们是盟友，而且因为这种做法具有合法性"。

美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔指责"针对日本的经济胁迫、骚扰电话以及在日本国内外散布的虚假信息，都是中国的惯用伎俩。这都是政治"。

他也指责了中国在新冠（ COVID-19 ）大流行期间缺乏透明度。他说：”如果中国在 COVID 危机期间采用了科学严谨、国际合作和完全透明等品质中的任何一项，生命都将得到挽救"。

他还声称福岛周围的水比中国核电站附近的水更安全。他说，如果中国国家主席习近平对中国核电站附近水域中的鱼类安全有信心，他应该邀请俄罗斯总统普京到中国核电站附近的海边用餐。

访问期间，伊曼纽尔在与福岛希马相马市市长立屋英清共进午餐时，品尝了当地捕获的海鲜，以表达他对食品安全的信心，并向 2011 年地震和海啸遇难者纪念碑献花，也在港口会见了当地渔民。

02:32 美国驻日大使 拉姆·伊曼纽尔RAHM EMANUEL 在福岛表示支持日本，并批评政治的相关“政治”操作， © 美联社AP 视频截图

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