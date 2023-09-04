美军新杀器 称能24小时内攻击一千个目标

美国/无人机

美国国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks） 8 月 28 日于新兴国防技术会议上公开美军“复制者计划”（Replicator Initiative）透露美军将在 18 至 24 个月内，制造并部署上千架廉价无人机，区域包含路、海、空三处，此计划将大大提升战事爆发时，美军的应战能力，美军也可减少派遣至前线的兵力。而美军所指“复制者计划”所生产的便是XQ-58 女武神（Valkyrie）无人机。

广告 继续浏览后续

据新头壳今天引述消息报道称，在美国公布国防计划的会议中，希克斯提到 :“我们必须确保中国领导人每天醒来，考虑侵略的风险时，都会得出今天还不是时候的此结论。”他指“不仅是今天，而是从现在到 2027 年、 2035 年、 2049 年及以后的每一天。”

此外，美国印太司令阿奎利诺也在会议上指出：“我有一个衡量标准：24 小时内攻击 1,000 个目标。”更用“地狱景象”描述无人机此作战概念。

该报中国时事评论员沈舟表示，美军此次公开的“复制者计划”所生产的无人机最有可能的机型便是 XQ-58 女武神（Valkyrie）无人机。此款无人机是美国空军持续投入研发的项目之一，是一款低成本、且可大量消耗的机型。沈舟提到， XQ-58 最大的优势在于，可以从任何地点进行发射，在 2019 年成功首飞后，曾多次与 F-22、F-35 和 F-15E 等战斗机进行整合测试。

XQ-58 目前年产量约 50 架，倘若每年增产至 100 架成本可压低至每架 200 万美元。沈舟解释，阿奎利诺所提及的 1000 座目标意旨，美军无人机与战斧巡航导弹共同搭配下，能够迅速清除中国各处导弹基地及地面目标，藉以降低中国地面防御能力。

消息也引据沈舟点出，中国为提升自身军力，也不断研发无人机，不过在航程、载重、远端控制、锁定目标及数据处理等各种领域仍处于劣势。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅