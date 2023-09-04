雷蒙多谈中国行：“美国手上有很多（对付中国的）大棒“

美国商务部长雷蒙多对中国进行四天访问后，9月3日受邀参与CNN节目谈访华行程，就访华成果，雷蒙多称：“在访华期间，会见了多位中国政府高级官员”，“他们对我们拥有各种（制裁）手段心知肚明。”她补充道：“美国商务部的（手段）有限制出口、限制投资、关税等。”

广告 继续浏览后续

韩国“朝鲜日报”突出报道了雷蒙多的以下说法，她说：“美国手上有很多（对付中国的）大棒，需要的时候随时可以用上”，并重申了对于美国限制在人工智能（AI）领域对华出口尖端半导体和对华投资尖端技术的强硬立场。

针对近日被爆出的中国黑客对美国政府高层人士的微软（MS）电子邮件进行攻击的事件，雷蒙多表示：“我直接且果断地告诉他们（中国），美国不傻，不会对他们的所作所为睁一只眼闭一只眼”，“他们的反应是，自己不知道，不是故意的。”

而对于是否延长截止至下个月的对华半导体设备出口豁免期，雷蒙多没有做出正面回应。据报道，目前韩国三星电子和SK海力士享受中国生产线进口半导体设备的豁免权，但豁免期截止到下月。目前韩美两国正就延长豁免期的措施进行协商。对此雷蒙多表示：“正在讨论，尚无定论”，“对于下个月会做出的决定，我们不会提前谈及。”

关于半导体对华出口管制，雷蒙多表示：“在半导体领域，没有人希望美中脱钩”，“美国每年对华出口价值数十亿美元的通用半导体，这样的合作还将持续。”

但对于限制应用于人工智能（AI）等领域的最尖端半导体的出口，她划定了明确界限。雷蒙多表示：“我们禁止出口的是中国意图用于军事用途的最精密、最强大的半导体”，“绝不会对华出口可以用于军事用途的AI半导体。”

雷蒙多还就限制美国资本投资中国尖端科技的措施表示：“每笔（对华）投资都必须接受审查，讨论其对国安的影响”，“不是说所有对华投资都有害，但大部分都构成问题。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅