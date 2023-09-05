拜登夫人染了新冠病毒

美国/新冠病毒/第一夫人染疫

美国第一夫人吉尔·拜登的 COVID-19 检测结果呈阳性。此检测结果是发生在美国总统拜登即将启程前往印度参加 20 国集团峰会前夕。拜登本人的检测结果呈阴性。

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据美国总统拜登 72 岁的妻子报告，她的新冠症状为轻微。她上一次感染新冠病毒是在去年 8 月。现年 80 岁的总统最后一次检测呈阳性是在 2022 年 7 月。

根据美国第一夫人的新闻秘书伊丽莎白·亚历山大 (Elizabeth Alexander) 报告说，“今晚，第一夫人的 COVID-19 检测呈阳性，她将留在特拉华州里霍博斯比奇的家中。”

拜登周一晚上独自从特拉华州飞回华盛顿。据白宫表示：“在第一夫人的 COVID-19 检测呈阳性后，拜登总统今晚接受了新冠病毒检测。总统的检测呈阴性。总统本周将定期进行检测并监测症状。”

路透社说，白宫没有立即回应就拜登的出国旅行是否会受到影响发表评论的请求。

在第一夫人确诊后不久发布的拜登官方未来一周日程显示，他将于周四前往新德里参加 G20 峰会。拜登定于周日飞往河内访问越南。

拜登正在竞选 2024 年连任，他的年龄已成为选民关注的一个关键问题。他是寻求连任的最年长的总统，一些共和党人表示，他太老了，不能再在白宫任职四年。但拜登的盟友表示，拜登仍然适合担任总统。

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