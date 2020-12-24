美国100万人接种疫苗 官员坦言进度仍落后

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（法新社华盛顿23日电） 美国有100多万人接种第一剂2019冠状病毒疾病疫苗，这是美国史上最大疫苗接种行动的里程碑，但官员坦承施打速度仍落后进度。

美国确诊病例在冬天攀升，目前有超过32万人染疫不治，2019冠状病毒疾病（COVID-19）将成为今年第3大死因。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）说，美国史上规模最大的接种行动14日展开后，管辖范围地区向CDC登记注射第100万剂疫苗。

芮斐德说：「在我们庆祝达成这个历史性里程碑时，我们也承认前方挑战艰钜。美国目前的COVID-19疫苗供应量有限，但未来几周与几个月供应量将增加。」

有关当局上周已运送约300万剂美国辉瑞大药厂（Pfizer Inc.）与德国BioNTech共同研发的疫苗，本周的官方目标是再运送200万剂辉瑞&BNT疫苗与600万剂莫德纳（Moderna）疫苗。

美国政府「神速行动」（Operation Warp Speed）主要顾问施劳威（Moncef Slaoui）说，在本月向2000万人注射疫苗的目标「不太可能达成」，他又说，将疫苗配送到各地与向民众注射的时程将开始出现延误。

即便如此，他仍有信心能在2021年首季让1亿人接种疫苗，并在第2季前向另1亿人施打疫苗。

© 2020 AFP