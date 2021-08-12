美国20年经营成空　刚撤军塔利班马上攻城掠地

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（法新社华盛顿11日电） 阿富汗安全部队未能阻止民兵组织「塔利班」（Taliban）攻城掠地，让20年来耗费数以十亿计美元训练和提供阿国装备的美国备感挫折。

各界越来越担忧塔利班可能在数月内兵临首都喀布尔之际，美国总统拜登与其他官员多次呼吁阿富汗领导人统整并重新拟定明确战略。

塔利班昨天又在几乎未遇抵抗下攻占更多省会之后，拜登表示：「我们20年来花了超过1兆美元训练并提供30多万名阿富汗部队现代装备，阿富汗领袖必须团结，必须为自己奋战，为国家奋战。」

美国国防部和国务院也呼应拜登，对塔利班趁着2001年以来美军与北大西洋公约组织（NATO）部队首次撤离而持续攻城掠地表达忧心。

国防部发言人柯比（John Kirby）昨天表示：「阿富汗部队有能力，有才能，有数量上的优势，还有空军，真的是要看领导阶层的作为，以及他们愿不愿意运用那些能力。」

私底下，美国官员对塔利班挥军速度之快讶异不已，过去2周美军多次发动炸弹攻击助战阿富汗军队，或许帮忙击退了南部拉什卡加（Lashkar Gah）与西部赫拉特（Herat）的塔利班叛军，但塔利班在北部多座要城所向披靡，现在更逐渐逼近具战略意义的马萨里沙利夫（Mazar -i-Sharif）。

美国官员表示，阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）若能团结政府、果决行动，结果必定大为不同，「阿富汗政府拥有极大的力量…30万大军、空军、特种部队、重装备、训练、伙伴关系的承诺、美国的持续支援」。

国际危机组织（International Crisis Group）阿富汗情势专家华金斯（Andrew Watkins）认为：「很可惜，有种停下脚步的感觉，政府裹足不前。」

他说，资金和补给并未分送到各地与地方安全部队手上，导致只能迎塔利班入城，「他们知道一件事，就是一直以来，政府给他们的支援不够」。

但专家认为美国把矛头指向阿富汗政府与部队，也有点不够老实。国防专家柯狄斯曼（Anthony Cordesman）说，美国官员吹嘘在过去20年间达成阿富汗「国家建构」以及训练现代军队的成就，其实是夸大其辞，「美国太乐观地宣称阿富汗政府在治理上、作战上有所进展，还说建立了有效的阿富汗安全部队」。

他说，尽管美国驻守时期接近尾声，「阿富汗部队在所有战事上，几乎都仍仰赖美军支援」。

© 2021 AFP