美国3月消费者物价指数估升破8%

（法新社华盛顿11日电） 白宫今天警告，美国通货膨胀率已居高不下，随着俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格飙升，3月通膨恐进一步攀升。经济学家表示，美国3月消费者物价指数可能升破8%。

广告 继续浏览后续

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）告诉记者：「我们预期3月整体通膨将显着升高。」美国明天将公布3月消费者物价指数（CPI）。

全球最大经济体美国逐渐从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中复苏，物价以创纪录速度飙涨，在截至2月的12个月中，消费者物价指数年增7.9%，续创40年来新高。

推动物价上涨的一连串因素包括零组件和劳动力短缺、运输延误以及政府刺激政策激起消费者的强劲需求。

明天公布的3月报告将首次全面涵盖俄罗斯入侵乌克兰和西方实施报复性制裁所引发的结果，上述情况皆导致包括汽油在内的能源价格飙升。

莎琪将物价上涨归咎俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），她预期整体通膨与核心消费者物价指数（Core CPI）间将出现「巨大差异」。核心消费者物价指数扣除掉波动性较大的粮食与能源价格。

经济学家表示，年通膨率可能接近8.5%，创1981年底以来新高。

根据分析师的预测值中位数，2月消费者物价指数月增0.8%，3月将增至1.2%，而核心消费者物价指数则将维持0.5%不变。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2022 AFP