美国40万5400人染疫不治 超过美军二战战亡人数

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（法新社华盛顿20日电） 根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计数据，美国感染2019 冠状病毒疾病（COVID-19）病故人数今天累计达40万5400人，超过美军在二次世界大战阵亡的人数。

根据退伍军人事务部（Department of Veterans Affairs），美国在二战的战斗人员与非战斗人员死亡总数为40万5399人。

美国新任总统拜登今天走马上任，这个数据严酷地提醒大家，疫情对美国造成惨重伤亡。

拜登发表就职演说时提到：「我们要集举国之力，才能度过这个黑暗的冬天。我们可能正进入疫情最严重、最致命的阶段。」

美国人口占全球约4%，但染疫死亡人数却占20%。

美国的感染率虽已达到高峰，但根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）的模型，最早在英国发现的B.1.1.7 变异病毒株，将在未来几个月掀起新一波疫情。

拜登表示，他对疫情的因应措施将是根据实证的解决方法，作法迥异于前任总统川普。

拜登敦促国会通过1.9兆美元的紧急疫情与经济复苏方案，今天也签署一项行政命令，要求在联邦机构必须戴口罩。

拜登政府也计划重新加入世界卫生组织（WHO）。川普先前批评世卫遭中国操控，2020年5月宣布美国正式退出。

© 2021 AFP