美国5州周末接连传枪响 共酿12死49伤

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统拜登上个月称美国枪枝暴力问题如同「流行病」，矢言全力打击，不料本周末全美各地仍频传枪响，共造成12人丧命，另有至少49 人受伤。

新泽西州、南卡罗来纳州、乔治亚州、俄亥俄州和明尼苏达州接连发生枪击致死事件，共计夺走12人生命，造成至少49人受伤。

据警方说法，新泽西州康敦（Camden）昨天晚间一处住家派对现场发生枪击案，造成2人死亡，至少12人受伤。

南卡罗来纳州一场演唱会上1名14岁少女遭到枪杀，14人受伤。

乔治亚州亚特兰大警方今天凌晨获报赶到枪击案现场，发现3名受害者。美国媒体报导，3人皆当场宣告死亡。

俄亥俄州扬斯敦（Youngstown）今天早晨有3人在一间酒吧外遭到杀害，还有8人受伤；同样在俄州，1名16岁少女在哥伦布（Columbus）一座公园遇害，另有7人受伤。

非裔男子佛洛依德（George Floyd）去年春天在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）街头遭白人员警压颈致死，如今事发满1年，佛洛依德的支持者和亲友今天举行纪念游行；不过，就在前一晚当地再度发生致命枪击案，1人丧命，8人受伤，其中1人伤势严重。

明尼阿波利斯警方向法新社表示，一名枪击案嫌疑人已落网，第2名嫌疑人则已殒命。

美国近几个月来爆发一连串大型枪击案，枪案地点包括联邦快递公司（FedEx）位于印第安纳波利斯市（Indianapolis）一处仓库、加州一栋办公建筑、科罗拉多州波尔德（Boulder）一间杂货店、几周后同样在波尔德举行的一场生日派对，以及亚特兰大的按摩水疗馆。

拜登已祭出旨在缓解枪枝暴力危机的6项行政措施，包括打击自行组装「幽灵枪枝」的计画，以及对从事解决社区暴力问题的机构加大支持力道。

根据「枪枝暴力档案馆」（Gun Violence Archive ）资料，全美今年迄今至少已发生200起大型枪击案。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP