美国6月通膨年增率逾5% 创2008年来最大幅度

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（法新社华盛顿13日电） 美国官方今天公布，6月通货膨胀年增5.4%，创2008年8月以来最大幅度，显示消费者物价攀升，也让联邦准备理事会（Fed）指物价高涨会在未来数月消褪的说法面临挑战。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗普遍施打，让美国这个全世界最大经济体得以松绑防疫管制，美国民众恢复支出、再度旅行，但也面对物价攀升，如二手车、汽油、旅馆与机票等费用提高。

物价上扬趋势可能损及拜登已暂定经济计画的支持力量，这项计画包括大规模就业和基础建设方案。

美国劳工部表示，截至6月为止年度消费者物价指数（CPI）上涨5.4%（未经季节调整），是2008年8月以来最高幅度。

6月物价大幅上扬，让联准会主席鲍尔（Jerome Powell）压力倍增，他将于明、后两天面对国会议员质询。

鲍尔一再坚持说，带动物价上涨的最大因素将会消失，通膨也会降下来。

但经济学家开始怀疑鲍尔的看法。

Grant Thornton首席经济学家史万克（Diane Swonk）说：「物价上涨主要由COVID-19疫情带动，但让许多预期通膨扬升为短暂现象的联准会官员感到意外。」

她警告，通膨下降的可能性正在消褪。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP