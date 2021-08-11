美国7月消费者物价指数涨幅降温

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（法新社华盛顿11日电） 美国劳工部今天公布，7月消费者物价指数（CPI）较前月上涨0.5%，由6月涨幅0.9%降温，不过与去年同期相较，美国7月CPI涨幅仍高达5.4%。

能源价格依旧是美国通货膨胀主要来源，7月价格比6月上涨1.6%。去除波动的食物和能源价格后，美国7 月核心CPI经季节调整后较前月上升0.3%，同样由6月的0.9%涨幅下降。

与去年同期相较，美国核心CPI涨幅也由6月的4.5% 下降至7月的4.3%。随着时序离去年春天物价疲软时期越来越远，美国CPI年增幅受到相关低基期效应的影响也越来越小。

由于美国经济迅速复苏，导致一些主要产业的供应链和市场需求失衡。美国联邦准备理事会（Fed）采取的低利率政策，加上美国政府祭出近6兆美元的纾困方案，刺激需求上升，造成物价面临上涨压力。

联准会持续密切关注美国物价上涨压力，以评估何时开始减少庞大的债券持有部位，以及该多快将利率从接近0%的水准调升。

联准会偏好的美国通膨指标──核心个人消费支出价格指数，6月数据大涨3.5%，创下1991年12月以来最大增幅，使得有些央行官员日益担忧美国面临的通膨压力。

© 2021 AFP