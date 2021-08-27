美国7警控告川普 要他为国会大厦攻击事件负责

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（法新社华盛顿26日电） 美国国会警察局（Capitol Police）7名警官今天对前总统川普和右翼极端团体成员提告，指控他们应为今年1月6日国会大厦攻击事件负起直接责任。

美国国会当天正在进行确认民主党籍拜登赢得去年11月总统大选的程序，但数以千计的川普支持者企图阻挠，其中一些人硬闯国会大厦，造成伤亡，至今已有多起诉讼控告川普。

今天这起最新诉讼是由「法定公民权律师委员会」（Lawyers' Committee for Civil Rights）代表7名国会警察向华府特区联邦地区法院提出；事发当时，这7名警察在国会大厦力战川普的支持者。

诉状列出的被告有川普本人、川普的竞选团队、川普的老友兼顾问史东（Roger Stone），以及右翼极端团体「骄傲男孩」（Proud Boys）、「守誓者」（Oath Keepers）及「百分之三者」（Three Percenters）的成员。

诉状指称，这些被告「非法使用武力、恐吓与威胁，意图阻止国会认证2020年总统选举结果」。

7名警官中有5人是非裔。诉状提到：「由于被告的违法行为，原告遭受暴力攻击、吐口水，被喷催泪瓦斯与防熊喷雾剂，并遭种族辱骂等，让他们担心生命受威胁。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP