美国800公尺好手布瑞兹尔奥运选拔赛意外垫底

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（法新社俄勒冈州尤金21日电） 美国奥运田径选拔赛男子800公尺决赛出现戏剧性结局，世界冠军布瑞兹尔竟以最后一名作收，墨菲则是后来居上夺得第1名及奥运参赛权。

2016年里约奥运铜牌选手墨菲（Clayton Murphy）靠着最后的直线冲刺，超越在过了最后一个弯道都还保持领先的朱特（Isaiah Jewett），最终以1分43秒17夺得第1。

朱特是南加州大学（University of Southern California）的学生，他在这场比赛缔造1分43秒85的个人最佳成绩，除拿下第2名，也获得前进东京奥运的门票。霍普尔（Bryce Hoppel）则以1分44秒14获得第3 名。

但这次选拔赛最令人震惊的，是布瑞兹尔（Donavan Brazier）委靡不振的表现。

24岁的布瑞兹尔是2019年世界锦标赛金牌得主，他一直希望弥补自己在2016年奥运选拔赛中令人失望的表现，当时他出乎众人意料，在预赛就惨遭淘汰。

布瑞兹尔在准决赛表现从容，排在墨菲之后，以第2名的姿态晋级决赛。

今天的决赛，布瑞兹尔在进入最后200公尺前，也都保有竞争力，但在墨菲超越他，且领先的几位跑者都逐渐拉开差距后，他终究无力回天。

布瑞兹尔稍后表示，他的配速失准，导致开赛的第1圈用力过猛，最后阶段反而严重没力。

布瑞兹尔说：「我想在前300公尺到350公尺左右占得有利位置，但我可能有点太早采取攻势了，因此在最后200公尺付出了代价。」

© 2021 AFP