美国B-52轰炸机波湾出任务 向伊朗示威

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（法新社华盛顿10日电） 美国采取行动缩减中东地区的地面部队之际，今天派遣两架B-52长程轰炸机前往波斯湾地区，向伊朗展示武力。

美国国防部官员表示，两架B-52轰炸机临时接获指示后，立即由路易斯安那州巴克斯得空军基地（Barksdale Air Force Base ）起飞，中途不停靠，连续飞行36小时，横越欧洲，然后经阿拉伯半岛再到波斯湾，在卡达（Qatar）附近上空盘旋，并对伊朗海岸保持「安全距离」。

根据美军中央司令部司令麦肯锡（Frank McKenzie ）说法，这是美国在两个月内进行第二次此类任务，「为彰显美军对此地区伙伴国家的承诺，同时也证明美军有能力在世界任何地方快速地部署战力。」

法新社报导，麦肯锡说明任务时，并未指名伊朗。美国一向以空中与海上武力展现，来遏止伊朗对波湾美军及其同盟国的「恶意行径」。

美国国防部一名官员表示，美国这次飞行任务是与同盟国家协力合作，B-52轰炸机在飞越波湾空域时，有沙乌地阿拉伯、巴林和卡达的军机伴飞。

去年美国总统川普下令五角大厦于明年1月中之前，将驻扎伊拉克的美军数量减至2500人，是自2003年以来的最低水准；川普同样也削减驻阿富汗和索马利亚的地面部队，但美国海军则持续在波湾地区大举出现。

麦肯锡宣布上述飞行任务之后，在美国军事新闻网站「防务一号」（ Defense One ）所举行的线上记者会中指出，自今年1月3日美军狙杀伊朗圣城部队指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）后，至今将近一年，才派B-52轰炸机飞往波湾。

自从苏雷曼尼遭狙杀后，各界预料伊朗会试图报复，而伊朗核子科学家法克里萨德（Mohsen Fakhrizadeh ）在上月遇害后，伊朗认定是以色列所为，预料伊朗更会采取报复行动。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP