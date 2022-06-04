美国CDC：全球逾700猴痘病例 全美21例

（法新社华盛顿3日电） 美国疾病管制暨预防中心（CDC)）今天表示，中心方面知道全球已有700起以上猴痘病例，其中21例在美国出现，目前调查发现，病毒正在美国蔓延。

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根据CDC的最新报告，在最初17例中有16例是与同性发生性关系的男性，而有14例是和旅行有关。所有病患都在康复中或已经复原，没有死亡病例。

CDC高风险病原病理部（Division of High Consequence Pathogens and Pathology）副主任麦奎斯顿（Jennifer McQuiston）在电话中告诉记者：「美国也有一些病例与已知病例有关。」

「美国至少还有1起病例没有旅游关连，也不知道是如何染病。」

猴痘病毒是天花病毒的近亲，但不如天花严重，会引起皮疹扩散、发烧、发冷和肌肉疼痛等症状。

加拿大今天也公布新数据，有77起确诊病例，几乎全都在已取得疫苗的魁北克省发现。

尽管猴痘的新一波扩散可能与欧洲特定的同性恋节日有关，但据悉猴痘并不是透过性交传染的疾病，主要致病因素在与出现皮疹者有密切皮肤接触。

© 2022 AFP