美国CDC：已打疫苗师生不需戴口罩

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（法新社华盛顿9日电） 美国卫生当局今天表示，美国校园秋季重新开放后，已经施打2019冠状病毒疾（COVID-19）疫苗的师生将不需要戴口罩。

这项新的方针公布前，美国联邦机构批准12岁到15岁青少年施打美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech共同研发的疫苗。自1月开始，因染疫住院或丧命的病例大幅下降，但Delta变异株却让病例呈现增加趋势。

美国疾病管制暨预防中心（U.S. Centers forDisease Control and Prevention，CDC）5月宣布，已接种疫苗的美国民众可以不戴口罩，但并未立即针对校园提出相对应的措施。

疾病管制暨预防中心在其公布的最新指南中说：「若在室内，包括学生、老师、职员等未完全接种疫苗的人，都建议要戴上口罩。」

疾病管制暨预防中心也补充道， 各校可自由决定要遵循或略过这些指南。

疾病管制暨预防中心说：「基于需要，校方可能普遍会要求教职员在校园内戴口罩（即不论是否已接种疫苗都是）。」

继续强制要求戴口罩的原因，可能包括学校里或当地染疫率较高，也可能仅因「难以监控或强制戴口罩的政策不普及。」

卫生官员强调，在秋季恢复面对面授课是他们的「优先要务」。

根据指南：「让符合条件的学生、老师、职员及他们的家庭成员有较高的疫苗接种率，是帮助校园安全恢复全面运作最关键策略之一。」

© 2021 AFP