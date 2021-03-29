美国COVID-19疫情平稳 佛奇：过早放宽防疫恐回升

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统拜登的首席医疗顾问佛奇今天指出，美国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在最近处于平稳状态，但部分地区太早放宽防疫措施恐让疫情复燃。

佛奇（Anthony Fauci）向美国哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目「面对全国」（Face the Nation）表示，虽然2019冠状病毒疾病变异株的出现是问题的一部分，但各州太早放宽防疫措施也是问题之一。

他说道，当病例数开始趋于平稳时，「你真会面临疫情攀升的危险。」

「我们已经在自己的国家看到这一点，这正是欧洲发生的事情，在欧盟（EU）的几个国家，他们曾进入疫情平稳期，然后又开始复燃。」

美国在去年冬季面临疫情高峰，当时经常每天新增超过10万起确诊病例，如今疫情趋缓，每天通报近5万起确诊病例。

美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的疫情数据显示，目前美国的确诊总数超过3025万例，并有近55万人染疫病殁，两项数字都高居世界各国之冠。

马里兰州、康乃狄克州、德州和密西西比州在内的美国各州都已放宽防疫限制，例如取消强制戴口罩的措施，或允许餐厅、零售店和其他商家以更宽松或没有限制的方式重新开业。

佛奇还警告，在即将到来的复活节假期出游，可能会助长新一波疫情，就如同新年假期之后所出现的疫情高峰。（译者：陈彦钧）

© 2021 AFP