美国COVID-19疫苗厂承诺供应穷国35亿剂

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（法新社罗马21日电） 美国COVID-19疫苗制造商辉瑞、莫德纳和娇生今天在20国集团（G20）卫生峰会上表示，他们将在今年和明年合计供应约35亿剂疫苗给较贫穷国家，售价将依成本价或折扣价。

美国制药业巨擘辉瑞（Pfizer）的董事长暨执行长博尔拉（Albert Bourla）在会议上表示，辉瑞将在未来18个月内出货20亿剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗给这些国家，其中10亿剂将在今年内交货。

莫德纳（Moderna）执行长班塞尔（StephaneBancel）则宣布，今年将对较贫穷国家出货「最多9500万剂」疫苗，明年再供应「最多9亿剂」，包括透过COVID-19疫苗全球取得机制（Covax）提供的部分。

娇生（Johnson & Johnson）副董事长暨科学长史托佛斯（Paul Stoffels）说，他们先前已与Covax签订协议，会在今年内供应最多2亿剂疫苗；而目前正在讨论「可能加码供应3亿剂…合计最多达到5亿剂」。

今天稍早峰会开场时，欧洲联盟（EU）也承诺捐1亿剂疫苗给较贫穷国家。

这场峰会讨论如何从COVID-19疫情复苏，以及如何避免再度出现疫情大流行。全球领袖藉此峰会场合强调世界各地扩大疫苗接种的重要性，并研究有必要采取哪些行动以避免再度出现类似危机。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

© 2021 AFP