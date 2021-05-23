美国TikTok网红 替黑人手语添热度

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（法新社华盛顿23日电） 22岁非裔网红史密斯在美国德州长大，但英语并非她的第一语言。一出生就失去听力的她，现在透过社群媒体平台TikTok，向广大网友推广自己的方言：美国黑人手语（BASL）。

在她的影片中，史密斯（Nakia Smith）告诉40万追踪者美国黑人手语和标准美国手语（ASL）的差别，包括她倾向用双手而非单手，以及使用更多空间和脸部表情。

若要用美国手语表达「纸张」，是以右手去拍左手、同时右手向外移动来模仿纸；美国黑人手语的使用者则是在肩膀高度把两只姆指向外挥。

史密斯透过兄弟当口译告诉法新社：「美国黑人手语来自美国手语，但掺了更多『调味料』和更多感情。我小时候学手语是看家里大人学的，之后我进学校，朋友都不懂我在比什么。我才知道美国黑人手语很特别，想呈现给大家去学习。」

其实在聋人和弱听人士的高等学院━华府高立德大学（Gallaudet University），教授麦卡斯基尔（Carolyn McCaskill）几十年前就注意到这些差异。

小时候她先在阿拉巴马州一家黑人听障学校学手语，种族隔离政策结束后，又进入白人学校就读。麦卡斯基尔说：「他们用的手语很不一样，即使两家学校路程只差10分钟。」

美国最早一批聋人与弱听人士学校始于1800年代初期，但17个南方州和华盛顿在接近世纪之交的时候，替黑人学生设立另外的学校。美国手语在这18个机构中，演化出独特的沟通方式。

在解除种族隔离前，这些学校一共延续约70年的光阴，足以产生拥有自己特色的方言。麦卡斯基尔曾着专书访问美国非裔听障人士，记录了这种方言的特色。

时至今日，美国黑人手语主要是靠代代相传来保存，像史密斯就是跟祖父学来的。麦卡斯基尔表示，这种情况让人几乎无法估算实际使用者的数量。

麦卡斯基尔2020年与高立德大学同事携手发起全美第一家黑人听障研究中心。她希望自己的中心能成为这种方言的保存基地，但她也认同史密斯这类人和她在社群媒体的知名度很重要。

麦卡斯基尔说：「她的影片爆红，深入这个族群的不同角落，这很棒！」

史密斯则希望不管是标准或是黑人手语，都有更高的能见度，她还希望踏入娱乐产业帮助促成改变。

她告诉法新社：「我希望在流行文化、书本、电视节目、任何地方看到手语。」

© 2021 AFP