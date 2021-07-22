美基建法案遭参院共和党阻挠 两党称妥协已在望

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（法新社华盛顿21日电） 联邦参议院今天首次推动期待已久的基础建设法案就遭遇困难，共和党议员阻挠这项金额上兆美元的法案推进，但议员们暗示一项妥协法案已经在望。

两党席次各占50席的参院今天对基础建设法案进行关键的程序性投票，共和党议员团结一致阻挡此案议程前进，民主党想中止共和党的议事阻挠，但距离所需60 票门槛仍远远不足，以致无法正式展开辩论。

共和党议员称说需有更多时间，以和白宫与民主党议员详加讨论细节，主要是如何筹措足够税收来支应这项一代一次的支出。

尽管如此，但共和党与民主党议员同样地表现乐观态度，都说再几天就可达成协议。

共和党联邦参议员罗姆尼（Mitt Romney）告诉法新社说：「或许在26日之前，我们会有相当完整的（协议）轮廓浮现，届时我们会赞成。」

罗姆尼和其他21位协商成员在程序投票之后发表联合声明说，他们已「取得重大进展，并且接近最后协议。」

声明指出：「我们持续努力以确保这项至关重要的法案做得正确，也持乐观态度，我们将敲定两党都支持的历史性法案，并准备推动立法…就在未来几天内。」

美国总统拜登铺陈内政各项议题，将改善道路 、桥梁、港口、自来水管线和宽频网路列为优先要务。

上个月，拜登和两党议员在白宫站在一起宣布，白宫与参院跨党派小组已达成一个架构协议，不过两党数周来讨价还价，仍未达成协议。

两党在多项议题上你来我往，但最胶着点依然是如何筹措法案所需款项，内容包括了5790亿美元新的联邦支出。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP