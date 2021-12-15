美基督徒人数锐减 无宗教信仰者激增

（法新社纽约14日电） 根据皮尤研究中心（Pew Research Center）今天发表的一项研究，在基督教宗教为主流的美国，自认没有宗教信仰的美国人数量正在飙升。

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调查发现，如今约有29%的美国成年人没有宗教归属，高于14年前的16%。

研究人员在今年5月至8月对近4000名受访者进行问卷调查，得出这项结果。

美国拥有一个强大、保守的基督教右翼政治派系，基督宗教在美国也是第一大宗教。

然而皮尤研究中心研究显示，基督宗教的人口比例正在显着下降。

研究显示，2007年，78%的美国成年人认为自己是基督徒，如今则降到大约63%。

皮尤研究中心2007年开始追踪「无宗教信仰者」，这些人将自己描述为无神论者、不可知论者或「没有特定信仰」的人。

研究人员说，以往基督徒与无宗教信仰者的比例接近5比1，如今则接近2比1。

皮尤的研究人员并未提出导致这种现象的原因，但这与基督宗教在西方各国广泛衰落的趋势一致。

皮尤研究中心表示，2019年，美国无宗教信仰人数增加，在年轻人中尤为明显。

皮尤最新调查发现，世俗转变集中在新教社区，近几年来，天主教徒人口比例相对稳定。

皮尤说，约有60%的新教徒称自己为重生得救的基督徒或福音派基督徒。

宗教对美国社会和政治有着重要影响，皮尤先前调查显示，白人福音派基督徒是前总统川普的死忠支持者之一，川普在2020年大选囊括这个族群84%选票。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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