美墨加贸易协定将满周年 3国龃龉浮现

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（法新社华盛顿26日电） 「美墨加贸易协定」（USMCA）去年在空前的经济衰退期间生效，但在即将满1年的今天，这3个北美伙伴国的贸易摩擦依旧难解。

美国、墨西哥与加拿大皆表示，这项7月1日即将满1周年的协定有利各国经济与劳工，但3国龃龉不断，多是因美国反对墨西哥或加拿大作法而生。

外交关系协会（Council on Foreign Relations）专家奥登（Edward Alden）表示：「争端会是USMCA未来数年的主要焦点。」

USMCA取代了1994年生效的北美自由贸易协定（NAFTA），奥登说，新协定曾被寄望能将美、墨、加3国融合成为如欧洲联盟（EU）般的单一市场。

但这个愿景似乎已然幻灭，至少目前看来是这样。

奥登说：「USMCA可说是对3个不同北美经济体就合作事项制定的规范，也是就无法合作之争议制定的规范。」

加拿大或许是华府最亲密的伙伴，然一旦牵扯到贸易，两个邻国常见分歧。

美国长期对加国乳制品及软木木材产业有意见，也不满加国太阳能板出口以及对美国科技公司课税。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）已经表示，会从乳制品开始捍卫美国利益。她的办公室已成立USMCA争端解决委员会，检视加拿大施行的牛奶配额。

美国农业事务联合会（American Farm Bureau Federation）贸易专家萨尔孟森（David Salmonsen）点出长串贸易争端，但他表示，大致上他抱持乐观态度。「我认为，大家的经济从疫情中恢复之后，会有更好的前景。」

墨西哥竞争力发展研究中心（Mexican Institute for Competitiveness）的莫伊（Valeria Moy）说，尽管有这些小争执，相较于北美自由贸易协定（NAFTA），USMCA过去1年并未带来重大改变，但她预期USMCA未来可能就墨国劳工立法达成共识。

华府已经两度援引USMCA要求墨国当局调查汽车业侵犯工会权利情事，特别是通用汽车（GM）一座厂房。

莫伊表示：「这对墨西哥劳工会有好处吗？在我看来，是会有好处的。」但她也警告，劳工议题可能会被华府当作「保护主义措施的挡箭牌」。

© 2021 AFP