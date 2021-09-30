美墨高层将举行安全会谈 讨论反毒及组织犯罪

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（法新社墨西哥市29日电） 墨西哥外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天说，美国与墨西哥官员将在10月8日举行高层级安全会议，商讨打击贩毒和组织犯罪新策略。

厄伯拉特表示，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）及司法部长贾兰德（Merrick Garland）将在墨西哥市参与会谈。

厄伯拉特在墨西哥市一场活动上告诉记者：「主要议程攸关我们一直在与美国合作的一份谅解备忘录…重点在安全优先事项。」

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）曾敦促美国结束名为「美里达倡议」（Merida initiative）的安全援助计画，转而投资墨西哥和中美洲的经济发展。

2008年推出的美里达倡议是美国、墨西哥政府和中美洲国家之间的安全合作协议，目标在打击毒品走私、跨国组织犯罪和洗钱，美方根据计画提供超过30亿美元援助，项目包括训练、技术支援和军事装备。

厄伯拉特说：「美里达倡议结束了。现在我们要进入另一个阶段。」他还说，这项计画反而造成了「（毒品）消费、暴力及武器贩运的情况增加」。

厄伯拉特表示，这场会谈料将不会商讨移民危机，因为这是要独立讨论的议题。最近数周有数以万计无证移民抵达墨西哥，准备前往美国，其中大多是海地人。

美墨边境涌现移民潮，美国总统拜登政府派航班遣返大约2000名海地人，引发强烈反弹声浪。

© 2021 AFP