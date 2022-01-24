美声请英引渡 维解创办人亚桑杰获准提上诉

（法新社伦敦24日电） 「维基解密」（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）今天获准针对将他引渡到美国受审的判决，向英国最高法院提出上诉。

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先前英国下级法院法官认为，亚桑杰有心理健康问题，且有自杀风险，因此不应将他引渡到美国受审；去年12月伦敦高等法院推翻了上述判决。

此后，亚桑杰的律师对高院判决提出质疑，并主张最高法院应就「具有公众重要性的法律观点」作出裁决。

对此，高院法官柏奈特（Ian Burnett）和霍尔罗伊德（Timothy Holroyde）今天在1份判决书中说：「被告申请证明法律观点的申请获得批准。」

两名法官表示，他们并未授予亚桑杰向最高法院上诉的权利，但他有权将相关法律问题提交给最高法院，最高法院可以决定是否受理此案。

亚桑杰确定可以上诉后，他的未婚妻莫里斯（Stella Moris）在推特发文说，「朱利安（亚桑杰）赢了。现在将由最高法院决定是否审理他的上诉案。」

现年50岁的亚桑杰因2010年维基解密释出50万份机密档案相关的18项控罪遭美通缉，档案详列美国在阿富汗与伊拉克的军事行动。若遭美国定罪，他可能面临最高175年徒刑。

先前亚桑杰为避免因性侵案遭引渡瑞典受审，曾窝居厄瓜多驻伦敦大使馆7年，2019年在英国被捕。上项性侵控罪现已撤销。

© 2022 AFP