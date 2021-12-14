美外交人员之妻夺命危险驾驶 传明年1月视讯受审

（法新社伦敦13日电） 一名美国外交人员的妻子2019年在英国涉嫌危险驾驶，夺走1条人命，英国皇家检察署（Crown Prosecution Service）今天表示，该案将于明年1月18日开庭审理。

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美国外交人员之妻萨库拉斯（Anne Sacoolas）2019年8月期间在英格兰南部的美国空军基地附近逆向行驶，撞死19岁英国机车骑士邓恩（Harry Dunn），并在肇事后离开英国。她更引用外交豁免权，拒绝邓恩双亲要她返回英国面对司法审判的要求。

英国皇家检察署发言人今天告诉法新社，全案将于明年1月18日在西敏区治安法庭（Westminster Magistrates Court）审理。

「此案面临的挑战和复杂性众所皆知，但我们仍致力在此案上申张正义。」

英国媒体表示，萨库拉斯预料将在美国透过视讯的方式参与，但英国皇家检察署拒绝对报导发表评论。

车祸发生后，萨库拉斯是否拥有外交豁免权、是否该被引渡受审等议题，都成为导致英美关系蒙尘的棘手问题。

肇事驾驶终于要接受审判，死者母亲表示，她和整家人都「非常激动且不知所措」。

她说：「这是邓恩死后，我们唯一的要求。」

今年6月，时任的英国外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，美国对远端受审的方式不会提出异议。

© 2021 AFP