美外交代表团访基辅 朝重启大使馆迈进一步

（法新社华盛顿8日电） 美国驻乌克兰大使馆在社群平台推特表示，代理大使克维恩（Kristina Kvien）及其团队今天返回乌国首都基辅展开一日行程；此举被视为华府朝重启基辅大使馆迈进一步。

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美国在俄罗斯2月24日入侵乌克兰的10天前，于2月14日关闭了驻基辅大使馆，并将外交人员往西移动。

美国驻乌克兰大使馆今天在官方推特帐号发文表示：「刚抵达基辅（Kyiv），很高兴能在第二次世界大战欧战胜利纪念日（Victory in Europe Day）这天回来。」推文中并高呼乌克兰国家口号「荣光归乌克兰！」

法新社报导，美国务院一位匿名高阶官员表示，克维恩等外交官员前往基辅是为了纪念二战欧战胜利日。

她本周稍早曾说，美国希望外交人员能于「这个月底」回到基辅。国务卿布林肯（Antony Blinken）上个月也曾告诉乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），这件事「很快」就会成真。

根据国务院发布的讯息，布林肯今天知会乌克兰外长部长库列巴（Dmytro Kuleba）有关克维恩及其团队走访基辅的消息。布林肯说，团队将「为重新开放美国驻基辅大使馆计画预作外交接触」。

乌军有效抵御让俄方拿不下基辅之后，西方多国逐步让使节团再度回到基辅。（译者：纪锦玲)

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