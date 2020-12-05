美多家企业筹备配送COVID-19疫苗

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（法新社纽约5日电） 多家美国企业正在筹备大规模后勤作业，以助即将到来的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗配送事宜；这些疫苗须以超低温储存。

美国优比速（UPS）早已在制造干冰与配送超低温冷冻柜，公司已开发出便于携运的冷冻箱，可让疫苗储存于摄氏零下20度至零下80度。

不过，与疫苗制造、储存或运送无直接相关的企业也都纷纷动起来。

福特汽车（Ford）已订了冷冻柜，希望有助于之后运送疫苗给公司内有需要的员工。

肉品加工大厂史密斯菲尔德（Smithfield）则说，早已在旗下屠宰场设置冷冻室，可供疫苗推出作业使用。

通用汽车（General Motors）没有采购冷冻柜，但表示已与美国政府单位和卫生官员联系，「以便必要时协调配送计画」相关事宜。

与此同时，美国冰箱制造商So-Low通报，旗下可维持低达摄氏约零下80度的冷冻柜订单「暴增」；摄氏零下30度的冷冻柜需求也增加，这适合储存莫德纳（Moderna）研制的疫苗。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）与德国BioNTech公司几周前表示，他们共同研发的疫苗必须储存在摄氏零下70 度环境下。

© 2020 AFP