美多州检察长提告 控Google搜集用户个资牟利

（法新社华盛顿24日电） 美国德州等多州检察长今天提起诉讼，指控科技巨擘谷歌公司（Google）追踪用户所在位置资讯且从中获利，并让消费者误以为只要关闭定位纪录等功能，就能保护自己的隐私。

广告 继续浏览后续

试图阻止这些行为的诉状指称，Google搜集数十亿用户资讯，依此建立详细的使用者个人资料，并出售具高度针对性的广告，其中用户所在位置是关键资讯，「明显侵犯消费者隐私」。

华盛顿哥伦比亚特区检察长拉辛（Karl Racine）说：「Google让消费者误以为，只要更改帐户和装置设定就能保护自己的隐私。」

这些诉讼是Google和其他美国科技巨头面临的最新法律挑战，这些科技巨擘长期面临各种调查和诉讼，但国内始终缺乏监管其业务的新法规。

德州、印第安纳州、华盛顿州和哥伦比亚特区检察长相继提告，对Google提出相同指控。检察长是各州最高执法官员和法律顾问。

Google表示，这些检察长的主张并不正确，且是基于对其设定的过时断言。

Google在声明中提到：「我们一直为自家产品设置隐私功能，针对用户所在位置资讯也有健全的控管机制。我们将积极为自己辩护，澄清事实。」

拉辛认为，至少从2014年到2019年，Google声称用户一旦关闭「定位纪录」功能，Google就不再留存他们的「足迹资料」。

拉辛的办公室在声明中说：「那是假的。即使关闭定位纪录，Google仍继续搜集和储存用户的所在位置。」

这些检察长还指控这家矽谷巨头使用又称欺骗模式的「暗黑模式」，目的在于以对公司有利的方式，微妙地影响消费者做出选择。

拉辛的办公室举例说，某些应用程式（App）会不断提醒用户提供定位资讯，声称若未提供相关讯息，装置就无法正常运作，但实际上那些App并不需要定位资讯。

华盛顿州检察长佛格森（Bob Ferguson）说，Google于2020年透过广告获利近1500亿美元（约新台币4.15兆元）。

佛格森的办公室今天发布声明表示：「定位纪录对Google广告业务至关重要。因此，Google具有劝阻使用者隐藏相关纪录的经济动机。」

印第安纳州检察长罗基塔（Todd Rokita）在声明中说：「就算是有限的定位资讯，日积月累，也会暴露一个人的身分和生活习惯。」

他指出，这些资讯可用来推断「敏感的个人细节」，好比政治或宗教信仰、收入、健康或生活事项，例如出生和离婚等。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP