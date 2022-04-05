美大学男篮冠军赛 堪萨斯逆转胜北卡

（法新社纽奥良4日电） 堪萨斯大学今天上演全美大学体育联盟（NCAA）一级男篮冠军赛史上最大逆转秀，终场以72比69击败北卡罗来纳大学。

广告 继续浏览后续

堪萨斯大学一度落后16分，北卡打完上半场以40比25领先。

堪萨斯下半场急起直追，在威尔森（Jalen Wilson）上篮得分后，追到37比45，将落后缩小到个位数。终场前12分07秒，布劳恩（Christian Braun）在威尔森助攻下上篮成功，追到只差1分。

艾格巴吉（Ochai Agbaji）助堪萨斯追成50比50平手后，队友马丁（Remy Martin）跳投命中超前3分球。马丁之后打破57比57平手僵局，堪萨斯便一路微幅领先。

北卡终场前3分06秒在曼尼克（Brady Manek）两罚俱中后追平，两队之后几度互换领先。麦考马克（David McCormack）终场前22秒命中关键两分，助堪萨斯以3分之差胜出。

麦考马克缴出15分、10篮板；威尔森也缴出15分；马丁14分；布劳恩和艾格巴吉都拿12分。

北卡方面，巴柯特（Armando Bacot）拿下全队最高15分、15篮板、2助攻，仍无缘冠军。

© 2022 AFP