美大胃王10分钟吞76个热狗面包 14度夺冠

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（法新社纽约4日电） 美国大胃王「大白鲨」彻斯纳特今天在纽约举行的纳森吃热狗大赛（Nathan's Hot Dog Eating Contest）中，10分钟狂吞76个热狗面包，打破自己先前创下的纪录，14度夺得冠军。

14度夺得世界冠军的彻斯纳特（Joey "Jaws" Chestnut）今年吞下的法兰克福香肠和面包，足足比第2名艾斯培（Geoffrey Esper）多了26套，也比自己去年创下的纪录多1套。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，吃热狗大赛去年改在室内举办，没有开放观众参观。对于今年又能在粉丝面前比赛，彻斯纳特向体育电视频道ESPN 表示：「感觉真好！即便我身体不太舒服，但有大家为我欢呼和鼓励，让我感觉真好。」

在女子组方面，莱斯柯（Michelle Lesco）吃掉30 又3/4套热狗面包，以6又3/4个的差距击败竞争对手罗德里格斯（Sarah Rodriguez），首次夺得冠军。

疫情限制措施之下，这次比赛并非在科尼岛的内森热狗店外举行，而是改在附近一座有5000名观众的小联盟棒球场。

彻斯纳特于2007年击败蝉联6届冠军的日本大胃王小林尊后，至今已在15场比赛中赢得14场，仅在2015年败给史托尼（Matt Stonie）。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP