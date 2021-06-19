美天主教团体将拟声明 拜登挺堕胎恐不得领圣体

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（法新社华盛顿18日电） 美国的罗马天主教主教团今天经表决，同意就「圣体圣事」（eucharist）的意义起草声明，而这项声明可能被援引来拒绝让支持堕胎权的总统拜登参与此一神圣仪式。

78岁的拜登是虔诚天主教徒，每周至少参加一次弥撒，但他支持1973年美国最高法院肯定女性有权堕胎的裁定。

美国天主教新闻社（Catholic News Service）报导，梵蒂冈的枢机主教拉达里亚（Luis Ladaria）今年5月曾写信给美国主教团，希望他们在关于政治人物对堕胎权的立场和圣体圣事的辩论上谨慎行事，因为这很可能变成「争执的根源」。

天主教主教团不理会梵蒂冈的意见，执意在春季大会中表决，同意草拟一项关于「圣体圣事在教会生活中的意义」的正式声明。

表决以168票赞成、55票反对的结果通过，有6人弃权。据此，主教们将在11月会议中讨论如何撰写这项声明。

拜登今天似乎不认为自己可能会被拒绝领圣体。他在白宫活动上对记者说：「这是私事，我不认为这种事会发生。」

圣体圣事又称「圣餐礼」（holy communion），是天主教教会最神圣的仪式之一，一直有部分保守派教会领袖呼吁拒让支持堕胎权的政治人物领圣体。

印第安纳州的韦恩堡暨南本德教区（Fort Wayne-South Bend）主教洛迪斯（Kevin Rhoades）昨天在记者会中表示，起草声明的委员会「将检视圣体圣事一致性的整体问题」。

他还说：「我们委员会的工作不是针对个人。」

维吉尼亚州阿灵顿教区主教柏比奇（Michael Burbidge）表示，计划中的声明「是关于我们对圣体圣事的看法，如何活出符合圣体意义的生活，如何去服务。我们不是要把任何人排除在教会之外。」

每个地方的主教都可自行决定教区内哪些人可以领圣体。2019年，南卡罗来纳州一处天主教堂的神父就以拜登支持堕胎为由，拒绝让他领圣体。

© 2021 AFP