美央行紧缩疑虑加深 亚股跌多涨少

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（法新社香港4日电） 美国昨天再度公布强劲的经济数据，虽使得美国经济复苏看来更加乐观，但也引发投资人担忧联邦准备理事会（Fed）将被迫提前紧缩超宽松的货币政策，亚洲股市今天应声跌多涨少。

态度谨慎的交易商也紧盯美中关系发展，因为美国总统拜登（Joe Biden）昨天签署行政命令，将列入投资黑名单的中国企业数量几乎大增一倍，再度显示他无意降低对北京施压。

昨天所公布市场密切关注的数据显示，美国民间5月几乎新增100万就业人口，远多于预期；且美国上周首度申请失业给付的人数，也创下2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来首度跌破40万。

此外数据显示，美国重要的服务业已连续12个月扩张，并冲上历史新高。加上先前已公布连串强健数据，令人更加相信美国经济正在迅速复苏。

复苏虽是好消息，但也在交易场上引发更多忧虑，担心通货膨胀率将飙升，迫使联准会为避免经济过热，将缩减大规模购买债券计画甚或升息。

众人目光锁定今天稍晚将发布的美国官方就业数据，若结果远优于预期，可能引爆股市一波抛售潮。

华尔街股市昨天收黑，科技股为主的那斯达克指数领跌，因科技企业较易受利率升高影响。

东京股市今天收盘下跌0.4%，香港和首尔股市收低0.2%，新加坡股市收跌0.4%，台北股市收低0.6%，曼谷、吉隆坡、雅加达和孟买股市也都收黑。

不过，上海股市收盘上涨0.2%，雪梨股市收高0.5% ，威灵顿和马尼拉股市皆收红。

© 2021 AFP