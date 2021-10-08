美媒揭露川普搬特权 阻幕僚作证国会调查暴动案

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（法新社华盛顿7日电） 媒体今天披露，美国前总统川普指示4名前高阶幕僚不要配合国会针对今年1月6日国会大厦攻击案发起的调查。

美国政治新闻机构Politico与华盛顿邮报报导，川普的前幕僚梅多斯（Mark Meadows）、巴特尔（Kash Patel）、史卡维诺（Dan Scavino）与巴农（Steve Bannon）等4人都被告知，不要配合联邦众议院对国会遇袭案所展开的正式调查。

梅多斯当时为白宫幕僚长；史卡维诺为川普的社群媒体主任；巴农曾是政治策士，目前仍活跃于共和党各项行动；巴特尔曾任职于国家安全会议（NSC），川普在选举失利后任命他在五角大厦担任要职。

川普的律师群在给上述4人的信中声称，川普的通讯和纪录受到行政特权和律师与客户间的保密特权所保护，不会被揭露。

众议院「1月6日袭击事件调查特别委员会」（Select Committee to Investigate the January 6th Attack）传唤梅多斯等4人及部分暴动参与者，以协助厘清川普掌政下的白宫与数百名擅闯国会的川普支持者之间的关联。

众院调查特别委员会命令这4人交出文件，并于下周与调查人员面谈。

法律专家质疑川普是否能主张他在任期最后几周的行为享有行政特权，以阻止幕僚发言。但这个问题在法庭上并没有接受过多少验证；白宫则表示，将在一定程度上放弃对川普相关纪录的特权以协助调查。

川普拒不配合的态度，恐迫使众院特别委员会陷入法律战，拉长调查时间。

委员会成员希夫（Adam Schiff）推文表示：「前总统仍在试图阻止传唤。」他还警告：「这一次，违法证人必须权衡遭到刑事起诉的可能性。」

他说：「美国人应该得到答案。我们将确保他们得到答案。」（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP