美媒曝MLB新球季 恐延后开打并缩水

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（法新社洛杉矶15日电） MLB的2021球季开赛日期可能延后，且比赛场次可能也会减少。美国媒体今天报导，MLB的球团老板们认为，除非所有球员在春训前都能接种2019冠状病毒疾病疫苗，否则就该采取这些行动。

「今日美国报」（USA Today）指出，美国职棒大联盟MLB球团老板们希望开季日期由3月延到5月，赛程将从原先的162场比赛减少到140场或130场，以降低2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的影响。

一般来说，MLB自2月起，会先在亚利桑纳州、佛罗里达州进行春训，以备战新球季。

但随着全美确诊人数激增，有超过30万2000条性命在疫情中逝去，球团老板们对训练营能否安全如期进行，抱持怀疑的态度。

今日美国报指出，球团老板们认为，疫苗14日才开始施打，若球季延到5月开打，球员和工作人员将有更多时间去接种疫苗。

其中一位匿名的国家联盟球队老板告诉今日美国报：「我看不到有任何一点机会，春训能在安全措施下如期举行。」

「我认为球员要在训练营前先注射疫苗的压力很大，若必须要延到4月开赛、并将赛事缩减为130场，那就这样吧。」

「但要维持打162场比赛，并要在球员没有打疫苗的情况下，照往常的时间开始春训，那真是太疯狂了。」

「在亚利桑纳州、佛罗里达州确诊数激增之际，真的要在没有施打疫苗的情况下，要各个球队带着约125人进驻吗？」

一名美国联盟球队的老板认同这样的担忧，今日美国报引述他的话报导：「我看不到春训能在2月展开的任何可能。」

「机会是零，我不在乎我们是打140场、120场，或80场，我们得确保每个人的安全。」

这次疫情对2020球季造成严重的破坏，让例行赛缩水只剩下60场比赛，并迫使联盟在特定的第3地举办季后赛。

© 2020 AFP