美媒：中国将颁布新规 禁拥敏感数据中企赴海外上市

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（法新社新加坡27日综合外电报导）「华尔街日报」报导，知情人士透露，中国当局计画祭出新规，禁止拥有大量敏感客户数据的企业在美国上市，恐再度重挫中国科技企业赴海外上市的雄心。

报导指出，中国证券监督管理委员会（CSRC）官员近几周告诉部分企业和国际投资人，新规将禁止拥有大量用户数据的网路企业在海外上市。

知情人士表示，监管官员透露，这些规范特别针对在海外注册、寻求海外首次公开发行（IPO）的公司。

消息人士称，证监会官员表示，数据敏感程度较低的公司，例如制药公司等，仍可能获得中国监管机构批准在境外上市。

这项新规可能有助于北京扩大对中国大型科技公司的管控。这些企业为规避外来投资限制，建构出复杂的公司架构。由于政治及国安疑虑，中国领导层认为，网路、电信及教育产业掌握的资讯相对敏感。

中国科技巨头包括阿里巴巴（Alibaba Group Holding Ltd）、叫车服务公司「滴滴」（Didi Global Inc）和腾讯控股（Tencent Holdings Ltd）等，皆使用这种「可变权益实体」（variable interest entity ，VIE）的结构出境挂牌，吸引外国资本。

中国证券监督管理委员尚未应记者要求，谈论这则报导。

根据新规，中国也将设立新机制，要求拟赴海外IPO的企业提出申请，并须获得将在未来数月成立的跨部门委员会批准。

目前中国私企想透过VIE结构在美国挂牌，没有明确规定需要获得证监会批准。不过，如果官员要求，这些企业通常会照办。

新规内容尚未定案，知情人士表示，证监会计划于第四季前后开始实施，已要求部分企业暂缓海外IPO，直到新规上路。

© 2021 AFP