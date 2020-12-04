美媒：华为与美方协商条件 欲让孟晚舟返回中国

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（法新社华盛顿4日电） 美国「华尔街日报」报导，美国政府正与中国华为公司协商条件，华为希望让财务长孟晚舟返回中国。

加拿大当局2018年12月1日依美国要求逮捕在温哥华转机的孟晚舟。美方指控孟晚舟代表华为公司违反美国对伊朗的制裁措施，触犯电信诈欺、金融诈欺等罪，要求加拿大将孟晚舟引渡到美国出庭。

报导引述未具名消息人士说法指出，孟晚舟委任律师近几周和美国司法部官员商讨达成缓起诉协议的可能性。依这类协议，孟晚舟将必须坦承涉及美国检方提出的部分指控，如继续配合，检方可能会同意暂缓起诉，日后撤销控诉。

部分消息人士说，孟晚舟坚信自己清白，至今不愿接受上述条件。

报导写道，双方如达成协议，孟晚舟不仅能回到中国，也能解开导致加中关系降至冰点、美中关系恶化加剧的症结。

孟晚舟当年被捕后，中国随即逮捕加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）与商人史佩弗（Michael Spavor）。两人今年6月被控涉间谍罪，至今仍遭中国羁押。消息人士说，孟晚舟如与美方达成协议，中方或许会让康明凯与史佩弗返回加拿大。

© 2020 AFP