美媒：叶门总统传因沙国王储施压下台

（法新社华盛顿17日电） 华尔街日报今天披露，沙乌地阿拉伯本月稍早施压要求流亡利雅德的叶门总统下台，官员已限制他的住居，以及他的对外联络管道。

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叶门总统哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）4月7日宣布辞职，并将自己职权委派给一个新的领导委员会。在联合国斡旋下，叶门冲突双方同意本月2日起休战2个月，是2016年以来首度全国停火。

华尔街日报引述沙乌地和叶门未具名官员的话报导，沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）手谕哈迪，将他的总统职权委派给一个由8个叶门派系组成的领导委员会。

报导中引述这些匿名官员的话表示，为了说服哈迪下台，部分沙国官员扬言揭发他贪腐的证据。

一名沙乌地官员告诉华尔街日报，哈迪下台后被限制在利雅德住居，并且不得使用电话。

其他的沙国官员则表示，哈迪被劝说下台，是因为国内各个派系已经对他的领导失去信心。

沙国对于哈迪宣布辞职表达欢迎之意，并承诺将提供30亿美元金援。

哈迪领导的叶门政府获国际社会承认，和有伊朗撑腰的反抗团体青年运动（Huthis）爆发内战后冲突长达7年。尽管以沙乌地为首的联军2015年展开军事干预，青年运动仍掌控了首都沙那（Sanaa）和叶门北部大片地区。

哈迪于叶门2011年起义的隔年当选总统，任期2年，以监督国家的民主转型。但2014年底，伊朗撑腰的青年运动（Huthi）叛军取得首都沙那（Sanaa）控制权后，国家陷入战乱，哈迪最终逃往南部，接着转往沙乌地阿拉伯，但仍是国际承认叶门政府的领袖。

当年反抗军逼近哈迪位于南部港口城市亚丁（Aden）的据点，哈迪逃亡到沙乌地。

叶门连年内战已直接或间接造成数十万人死亡，联合国称之为全世界最严重的人道危机，数百万人濒临饥馑。

© 2022 AFP