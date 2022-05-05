美媒：国会大厦攻击事件调查 川普长子出面作证

（法新社华盛顿4日电） 美国媒体今天引述未具名消息人士报导，前美国总统川普的长子已与调查2021年国会大厦攻击事件的国会委员会见面。

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法新社报导，小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）是他父亲2020年竞选连任阵营的头号人物，也是川普落选后声称选举舞弊时，最高调传播这种说法的散布者之一。

在时任总统川普2021年1月6日演说前，小唐纳．川普与他的父亲待在白宫的椭圆形办公室。当时国会议员认证拜登胜选之际，「停止窃选」（Stop the Steal）的抗议活动引发国会山庄暴动攻击。

一名消息人士告诉美国有线电视新闻网（CNN），昨天未经传票的视讯访谈为时约3小时且气氛友好真诚，小唐纳．川普回答每个问题且未坚持其「宪法增修条文第五条」中保持沉默的权利。

小唐纳．川普在选后2天、当时选举结果仍在裁决之际，行文给当时的白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows），计划不让拜登获国会认证为下任美国总统。

国会调查委员会也强调1则44岁的小唐纳．川普告知梅多斯的讯息，即暴乱已经开始而川普不得不强烈谴责暴力。

调查委员会已经与川普数名亲近人士访谈过，包括川普的女儿伊凡卡（Ivanka Trump）和她的夫婿、川普首席幕僚库许纳（Jared Kushner），以及小唐纳．川普女友季伏尔（Kimberly Guilfoyle）等人。

这个由7名民主党和2名共和党人组成的国会调查小组计划6月举行一系列公听会后，于秋季就国会大厦暴动事件与川普等人企图推翻选举结果的关联对外公布报告。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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