美媒：川普施压乔治亚州务卿找出1万1780票翻盘

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（法新社华盛顿3日电） 根据美国媒体今天报导的一小时通话纪录，美国总统川普施压乔治亚州选务高层官员「找出」足够的票数让他在当地逆转胜。

川普这通电话的时间点是昨天，对象是同属共和党的乔治亚州州务卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）。率先报导通话内容的「华盛顿邮报」指出，川普时而奉承、时而恳求，还威胁拉芬斯伯格若不让他反败为胜将会面临刑事后果，但没有具体说明有何后果。

根据华邮报导的录音节录，拉芬斯伯格和他办公室法律总顾问在通话过程中多次否决川普的说法，并告诉川普他的凭据是社群媒体上已被拆穿的阴谋论，总统当选人拜登在乔治亚州以1万1779票的差距胜出是公平且正确的结果。

川普说：「乔治亚州人民很愤怒，全国人民很生气。嗯，你知道的，说你重新计票了，这并没有错。」拉芬斯伯格回说：「总统先生，你提出的异议、你握有的资料是错的。」

通话期间，川普坚称他不可能输掉乔治亚州。他说：「听着，我想做的是这样，我只想找到1万1780票，比我们现在的结果多1票，因为我们赢得了这州。」

通话内容曝光后，白宫婉拒发表评论，拉芬斯伯格办公室未立即回应置评要求。

根据选举人团投票结果，拜登以306比232张选举人票胜选。即便川普赢了乔治亚州16张选举人票，仍无法力挽狂澜。然而川普一些在国会的盟友表示，他们打算在6日国会清点选举人票时，拒绝承认拜登胜选的正式认证结果。拜登预定20日就职。

华邮发出这通电话的报导前，川普今天在推特表示，他已透过电话与拉芬斯伯格谈论乔治亚州选举舞弊情事。川普推文说：「他不愿意或无法回答诸如『桌下选票』骗局、破坏选票、非本州『选民』、已故选民等问题，他毫无头绪！」

拉芬斯伯格在推特回应说：「敬禀总统先生，您所说的不是事实，真相将水落石出。」

© 2021 AFP