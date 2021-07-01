美媒：川普集团与其财务长将因税务问题遭起诉

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（法新社纽约30日电） 根据媒体报导，美国前总统川普旗下公司及其资深财务长，预料将被控税务罪名。

若媒体报导为真，这将是曼哈顿地检署调查2年多来，针对川普集团（Trump Organization）涉嫌诈欺提出的首宗刑事起诉。

「纽约时报」及「华盛顿邮报」报导，纽约大陪审团今天已起诉川普集团及其财务长怀索柏格（Allen Weisselberg），但未披露是何罪名。

「华尔街日报」则报导，明天公布起诉书时，怀索柏格与川普集团预料将被控在「福利性所得」（fringe benefits）上逃漏税。

曼哈顿地检署及纽约州检察长持续调查怀索柏格等高层，提供川普集团员工津贴时是否并未报税。媒体报导，这些福利包括私立学校学费、豪华汽车及公寓。

华邮引述2名知情人士的话报导，怀索柏格是川普忠心耿耿的左右手，对川普集团的秘密向来保密到家，预料他明天上午将前往地检署自首。报导说，预计他明天稍晚会被法院传讯，川普集团的律师团也会在场。

华邮报导还说，川普本身预料不会遭到起诉，但公司遭到刑事起诉，可能会对这位暗示2024年有意逐鹿白宫的共和党籍前总统带来重大伤害。

川普集团是未上市的家族企业，拥有高尔夫球场、旅馆及豪华物业。川普2017年赴白宫就职时，已把经营权移交给长子、次子和怀索柏格。

© 2021 AFP