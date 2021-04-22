美媒：拜登将承认亚美尼亚一战时遭种族灭绝

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（法新社华盛顿21日电） 美国媒体今天披露，美国总统拜登准备承认第一次世界大战期间150万亚美尼亚人遇害，是遭鄂图曼土耳其帝国「种族灭绝」所致。

虽然目前全球至少有29国有类似定调，大多为欧美国家，也包括像俄罗斯、叙利亚等土耳其在地缘政治的对手国，但拜登此举料将进一步加剧美国与土耳其的紧张。

路透社引述3名消息人士透露，拜登可能在24日发表有关亚美尼亚大屠杀106周年纪念的声明中使用「种族灭绝」（genocide）一词。

美国参、众两院2019年时双双通过，把承认亚美尼亚屠杀为种族灭绝，定调为美国正式的外交政策。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）今天告诉记者，白宫将在24日可能对此议题「有更多话要说」，但不愿进一步说明。亚美尼亚大屠杀发生于1915年，24日适逢106周年。

拜登一年前竞选期间于一场纪念会上悼念150万名在鄂图曼土耳其帝国崩溃前遇害的亚美尼亚人，当时他允诺将承认这些杀戮为「种族灭绝」。

土耳其坦承许多当时住在鄂图曼帝国的亚美尼亚人在一战期间与鄂图曼军队冲突时遭杀害，但驳斥外界所声称的遇害人数，也否认这场发生于1915年、长达一年有系统性协作的杀戮为种族灭绝。

土耳其总统艾尔段（Tayyip Erdogan）过去和美国前总统川普（Donald Trump）关系密切，但自拜登今年1月20日上台后，迄今未与之对话。

© 2021 AFP