美媒：拜登延后以沙两国出访计画

（法新社华盛顿4日电） 美国媒体今天报导，美国总统拜登已经延后对以色列和沙乌地阿拉伯可能的出访计画。

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拜登6月底即将出访海外，原本有报导指出，其中一站会是传闻已久的沙乌地阿拉伯。不过，美国有线电视新闻网（CNN）和国家广播公司（NBC）今天报导，拜登已将行程延到7月。

法新社报导，白宫对于可能延后出访的报导拒作评论。

拜登3日证实他在考虑出访沙乌地阿拉伯，与他过去称沙国应「遭国际社会孤立」有明显不同。

而拜登延后沙国行的报导曝光前，沙国刚解决了拜登两项优先要务，一是同意增产石油，这项措施有助美国缓和通膨飙涨；另外一项就是协助延长在叶门的停战期。

CNN报导，拜登将会见沙乌地实质领导人、36岁王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）。先前美国情资报告指称，穆罕默德．沙尔曼2018年下令杀害异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）。

原先报导指出，拜登访问沙国时间点可能落在6月底，大约是他赴西班牙参加北大西洋公约组织（NATO）峰会，以及往德国出席七大工业国集团（Group of Seven）峰会前后。

拜登也广泛预料将出访以色列。如同沙国访问行程，拜登必然会面临有关美国在伊朗外交行动进展缓慢的尖锐问题；伊朗是以沙两国的宿敌。

以反独裁政权的民主捍卫者自居的拜登，现已决定重新评估美沙两国的关系，在外交政策上更强调人权。

但俄罗斯入侵乌克兰后，供应链问题更形加剧，导致天然气价格飙涨，引发美国民怨，拜登支持率也直线滑落。

拜登政府正设法说服沙乌地阿拉伯增产石油，盼能缓和供应短缺，降低汽油价格。（译者：纪锦玲）

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