美媒：篮网送哈登到76人 换西蒙斯咖哩弟等

（法新社纽约10日电） 据多家媒体今天报导，美国职篮NBA三届得分王哈登（James Harden），已被布鲁克林篮网交易至费城76人，换取澳洲球星西蒙斯（Ben Simmons）等选手。

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包括ESPN与The Athletic等媒体均披露这笔交易。篮网送走哈登与米尔塞普（Paul Millsap）这对后场攻势发动机，换来西蒙斯、「咖哩弟」塞斯．柯瑞（Seth Curry）和中锋德拉蒙（Andre Drummond）及两个首轮签。

这是今天NBA本季交易大限日到期前最重磅的一笔交易，深受球迷瞩目。

2018年联盟最有价值球员的哈登，是2021年1月透过4方交易被休士顿火箭送至篮网，本预期可与杜兰特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）共组三巨头一拚总冠军。

不料篮网擘划的三巨头阵容未能见效，部分原因是三人同场上阵的场次有限，哈登有大腿腿筋痛的困扰，厄文又因拒绝接种COVID-19疫苗，无法在主场布鲁克林出赛，只能在客场披挂上阵，变成兼职球员。

杜兰特今天在NBA全明星赛抽签时被问到球队交易时说：「我对球队这项交易感到兴奋，期待与这批新队友完成本赛季。」如今篮网已连输9场比赛，目前29胜25败暂居东区第8。

已32岁的哈登本季仍能缴出场均22.5分、10.2助攻与8篮板，助攻数高居联盟第2。

© 2022 AFP