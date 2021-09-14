美媒：脸书双重标准 数百万菁英用户享受审查礼遇

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（法新社旧金山13日电） 美媒今天在调查报导中揭露，脸书一项名为XCheck的系统，能让数以百万计菁英用户的贴文免受部分审查；但脸书发言人史东捍卫自家机制，表示公司已意识到规则执行「不完美」。

根据「华尔街日报」（The Wall Street Journal）引用的脸书（Facebook）内部文件，若干名人、政治人物及其他知名用户，受惠于称为XCheck或「交叉核对」（cross check）的系统，免于脸书的部分贴文品质控管机制，脸书先前曾声称这项机制平等适用于所有用户。

「华尔街日报」调查指出，2020年有多达580万名脸书用户被列入「白名单」，这些人「具新闻价值」、「有影响力或知名度」或「有公关风险」，其中包含巴西足球巨星内马尔（Neymar）、美国前总统川普及联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）等人。

这项调查引用多位知名人士的贴文为例，包括内马尔先前发布的裸体内容，他在贴文中显示一名指控遭他强奸的女子裸照。

内马尔分享「未经同意的亲密图片」，理应被脸书立即删除，但由于他受XCheck保护，审查员删除内容遭阻，这些内容留存超过一天才被移除，但已被5600万名用户浏览。

受XCheck保护人士的贴文仍然会受到审查，但内容比例仅不到10%。

「华尔街日报」指出，脸书员工对公司为某些用户提供特殊待遇的作法表达不满，认为这不符合脸书的价值；另有员工说脸书「在作内容审查决定时，受政治考量影响」。

对此，脸书发言人史东（Andy Stone）在推特（Twitter）上发布一连串推文，回应「华尔街日报」的调查。

他写道：「（脸书）并无两种司法制度；这是避免错误的尝试性保护措施。我们知道我们执行得并不完美，速度和准确性间需要权衡。」

脸书监督委员会（Oversight Board）发言人泰勒（John Taylor）回应法新社置评要求时指出，「监督委员会已多次表达对脸书内容审查过程缺乏透明度的忧虑，尤其是有关公司对知名帐号管理上的不一致性」。

© 2021 AFP