美学区将向教职员提供1千美元奖金 鼓励施打疫苗

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（法新社迈阿密2日电） 当局表示，美国东南部乔治亚州一个郡的学区将向接种COVID-19疫苗的教职员提供1000美元（约新台币2.8万元）奖金，藉此鼓励大家保护自己，免受再度升温的疫情影响。

这个郡的官员表示，他们希望透过这种激励措施，能避免「全球疫情大流行导致学校教育在过去两个学年频频中断的现象重演」。

督学戴维斯（Mary Elizabeth Davis）在声明中说：「对我们的学生和职员来说，去年是个前所未见的挑战，因为我们校园必须不断针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）的存在和可能状况进行调整。」

她还说：「我们的学生和家庭都期望他们的学习具有可预测性和稳定性，这也是他们应该享有的，保持学校建筑物开放并支持我们职员健康，对这些努力至关重要。」

亚特兰大市东南部的亨利郡学区将向近6000名已完全接种或将在9月30日前接种一剂娇生（Johnson & Johnson）疫苗或两剂辉瑞（Pfizer）或莫德纳（Moderna）疫苗的职员支付1000美元奖金。

教育官员说，这笔经费将来自一项在中小学遏止冠状病毒的联邦计画。

戴维斯说：「我们知道疫苗仍是帮助减缓和阻止这种严重影响社区病毒传播的首要防御和预防措施。」

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC），亨利郡过去7天的感染率增加40%。

© 2021 AFP