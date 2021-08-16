美完成撤军前阿富汗局势骤变 川普要拜登下台

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（法新社华盛顿15日电） 在驻扎阿富汗近20 年后，美国即将完成撤军之际，民兵组织塔利班（Taliban）迅速掌控阿富汗首都喀布尔，美国前总统川普今天呼吁现任总统拜登为此下台。

川普在声明中说：「拜登不光采下台的时候到了，因为他让阿富汗演变成如今这般局面。」川普也针对美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例激增，以及国内移民、经济和能源政策等问题，强力抨击拜登。

美国20年前出兵阿富汗，推翻塔利班政权；如今塔利班凭着闪电攻势崛起，再度攻占阿富汗。

法新社报导，塔利班今天控制了首都喀布尔（Kabul），距离拜登设定8月31日完成撤军期限，还有两个多星期。

在川普任内，美国2020年居中协调，与塔利班在卡达首都杜哈（Doha）签署协议，承诺美国将于2021年5月1日前撤离所有驻军，以换取塔利班的安全保证。

拜登今年初上任后，将撤军期限往后延，且没有设下任何条件。

川普一再抨击拜登的撤军行动，还说如果自己仍是美国总统，情况将「大为不同，美国撤军将更为成功」。

川普今天也在另一项声明中说：「拜登对阿富汗的所作所为是个传奇，阿富汗将倒下，成为美国史上最大败笔之一。」

拜登政府则迅速回应指出，是川普任内商定杜哈协议要美军撤离，国内大多数民众也赞成终止「永无止尽的战争」。

一个月前，拜登才对阿富汗政府可能快速溃败的疑虑，予以淡化处理，如今美国迫不及待撤离使馆人员，拜登在国内也一直面临猛烈批评，认为他对撤军行动处理不善。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP