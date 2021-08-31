美完成撤军阿富汗战争落幕 拜登将发表谈话

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（法新社华盛顿30日电） 美国军机今天将最后一批美军和外交人员载离阿富汗首都喀布尔机场，为美国史上最长、历时20年的阿富汗战争画下句点。美国总统拜登明天将对此发表全国性谈话。

在美国国防部宣布最后一架美军飞机飞离喀布尔后不久，拜登发表声明说，「明天下午，我将针对不延长我方8月31日撤离期限的决定，向全国人民发表谈话」。

白宫表示，拜登的谈话将从下午1时30分（格林威治时间17时30分）开始。

拜登在声明中赞扬美军将最后一批部队人员、外交官、几乎所有美国公民，以及数以万计在战争中为国际联军效力或并肩作战的阿富汗盟友撤离阿国。

拜登说：「过去17天，我们的部队执行了美国史上最大规模的空运撤离行动，共撤出超过12万名本国和盟国公民，以及美国的阿富汗盟友。」

「他们凭着无与伦比的勇气、专业和决心完成任务。如今，我们在阿富汗20年的军事行动结束了。」

美国官员表示，有为数不详的美国公民仍留在阿富汗，这些人多持有双重国籍，且未要求离开阿富汗，也有部分想离开当地的阿富汗人无法登上美国撤员飞机。

拜登一再向美国及各国官员保证，塔利班已经同意让这些人继续离开阿富汗。塔利班如今已完全掌控喀布尔，包括当地机场。

拜登说：「国际社会期望塔利班能持续进步，尤其是在旅行自由方面。塔利班已承诺会保障人员安全通行，国际社会也会要求他们信守承诺。」

拜登表示，目标是让机场重新开放，「让那些想离开的人继续离开，并为阿富汗人民提供人道主义协助。」（译者：李晋纬/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP