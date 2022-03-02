美官员：俄在基辅攻势停滞 且士气低落

（法新社华盛顿1日电） 美国国防部高官今天表示，俄罗斯在乌克兰首都基辅攻势不顺，除遭遇乌军抵抗，也因燃料和食物短缺等后勤挑战导致攻势停滞，部分部队甚至浮现士气低落问题。

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这位要求匿名的官员告诉包括路透、法新在内的华府记者说：「我们感觉俄国军事行动…对基辅的全面行动，现阶段已经停滞。」

「基辅北方似乎攻势停滞的理由是，俄国本身正在重新编制与重新思考，试着适应他们遭遇的挑战。」

莫斯科入侵乌克兰6天后，这位官员表示，驻扎基辅北方的俄国大军几乎没有移动，但美国认为俄军仍试图包围并拿下基辅，如有必要，将以围城战略达成。

这位官员表示，乌军持续抵抗俄军入侵，俄方尚未控制乌克兰空域，而俄军头一个大目标是拿下位于乌克兰东北的第2大城哈尔科夫（Kharkiv），却在那里遭遇激战，至今无法成功攻陷。

但在南部，俄军集中部署克里米亚（Crimea）到俄国东部边界的沿岸，包围了乌南港市马立波（Mariupol）。

美国国防部五角大厦认为，俄国15万大军一心入侵，目前约有8成部队进入乌克兰，但行进速度比计画缓慢，现在甚至面临补给短缺问题。

这位国防官员表示：「在许多状况下，我们见到文字叙述他们没有汽油了。现在，军人的食物也快要吃光。」这位官员表示，许多是徵兵而来的俄军现在开始出现士气问题，但这位官员未提出证据。

这位官员表示：「他们显然不是全都训练有素，准备并不是都很充分，甚至有人不知道自己会被送上战线。」

「我们看到一些蛛丝马迹，发现这些部队已有人开始丧失士气。」

© 2022 AFP