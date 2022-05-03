美官员：俄计划5月在乌东两区举行公投 意在吞并

（法新社华盛顿2日电） 一名美国高阶官员今天表示，俄罗斯正计划在5月中旬的某个时候举行公投，藉机「吞并」乌克兰东部两个地区。

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美国驻欧洲安全暨合作组织（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）说：「根据最新报告，我们认为俄罗斯将试图把『顿内茨克人民共和国』（Donetsk People's Republic）和『卢甘斯克人民共和国』（Lugansk People's Republic）并入俄罗斯。」

他告诉华府记者：「报告指称，俄罗斯计划在5月中旬的某个时间点举办公投。」

卡本特说，美国也认为俄罗斯正考虑在第3个地区刻松（Kherson）实施类似计画。莫斯科近期加强控制刻松地区，并强制这个地区使用俄罗斯卢布。

卡本特表示：「我们认为这些报告非常可信。不幸的是，在揭露我们认为接下来可能会发生什么事情方面，我们大多是对的，我们正试图做点什么。」

俄罗斯2014年兼并乌克兰的克里米亚半岛，但并未在有大量俄语族群的类似地区采取行动。大量俄语人口是俄罗斯一再援引的入侵原因。

卡本特说：「这种假公投或捏造的投票将不被视为合法，任何并吞更多乌克兰领土的企图，也不会被认为合法。」「但我们必须迫切采取行动。」（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

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