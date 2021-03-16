美官员：共军现代化威胁台湾

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（法新社东京16日电） 美国国防官员表示，中国加速军事现代化对台湾构成明确日增的威胁，但美国的介入恐怕只会让北京加剧施压。

美国印太司令部司令戴维森（Philip Davidson）上周一席北京可能在6年内犯台的话吹皱一池春水。在国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）正于亚洲进行上任后首趟海外出访之际，美国国防官员在华府指责北京急速扩军带来的威胁。

美国国防部主管印太安全事务的代理助理部长海大卫（David Helvey）告诉媒体：「中国针对涉及台湾的可能突发状况，其实已准备了一段时间。」

「随着共军实力大增，显然我们也正关注台海的军事平衡。」

戴维森上周在参议院听证会里示警，中国期望取代美国领导地位，片面改变区域现状，台湾显然是中国实现这项目标前的野心之一，这样的威胁在未来10年，甚至6年内就可能显现。

北京驳斥戴维森的说法，但一名美国国防高层官员今天指出，中国在疫情期间仍不断加强海军实力，「光在2020年疫情期间，中国仍成军25艘大型船舰，那可不是什么拖船、巡逻艇，而是驱逐舰、巡防舰、两栖攻击舰和弹道飞弹潜舰」。

这名官员表示就中共对台威胁而言，有几件事「尚未一翻两瞪眼，不过一些时间点却有文章」。

「第一件事是北京去年底已宣布2027年是共军现代化的一个新的中期里程碑。」官员说这比之前的时间点提前了8年，而中国国家主席习近平的第3个任期也料在2027年结束。

不过这名官员也指出，对中国释放出来的讯息照单全收其实也是错误，「我们只是在骗自己，然后照着不实的认知一路走，陷自己于对北京误判的风险。」

北京抨击戴维森试图炒作攻台威胁，以提高华府的国防开支并合理化美国在亚洲的军事作为。

另一不愿具名的美国国防高层今天告诉媒体，华府会对相关议题采取审慎作法，「我们不认为武力侵台对任何人有好处。但军事上看，我们也很清楚若做得过火、太咄咄逼人，中国反而会逮着把柄做更多对台不利的事，这里面应有平衡点」。

© 2021 AFP